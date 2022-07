Scottature e ustioni solari | i consigli di TikTok da evitare assolutamente | Ecco cosa fare e cosa no

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 25 luglio 2022) D’estate tutti vogliono prendere un po’ di sole per ottenere una bella abbronzatura e un colorito più bronzato, ma bisognaattenzione allee, soprattutto, a come curarle. Gli eritemi e lenon sono da prendere sottogamba: se ci si espone per troppo tempo al sole senza adeguata protezione, si rischia anche di subire gravidella pelle. Ciò, come molti sapranno, potrebbe addirittura aumentare il rischio di cancro alla pelle. Prevenire è sempre meglio che curare, ma nel caso in cui vi siate scottati dopo troppe ore sotto il sole, non rivolgetevi aper trovare dei rimedi alle vostre ustione cutanee. Nell’ultimo periodo sulla famosa piattaforma socialstanno circolando deisu ...