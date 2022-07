Prueba Villafranca 2022: Simon Yates stacca tutti. Vincenzo Nibali gregario di lusso per Battistella che chiude quinto (Di lunedì 25 luglio 2022) Terminato il Tour de France non si ferma il ciclismo internazionale che, in questa seconda parte di estate, si sposterà in Spagna in attesa della Vuelta. Appuntamento oggi con la 99ma edizione della Prueba Villafranca – Ordiziako Klasika, corsa di categoria 1.1: a vincere è stato nettamente Simon Yates. Il britannico della BikeExchange – Jayco è riuscito a staccare tutti nell’ultima salita, chiudendo con 10” di margine sugli inseguitori e portandosi a casa la seconda vittoria della carriera nella classica iberica (l’altra nel 2016), il sesto successo in stagione. Doppietta per la compagine australiana che piazza al secondo posto il neozelandese Dion Smith, abile a regolare in volata un drappello che vede terzo Xavier Cañellas (Java Kiwi Atlántico) e ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) Terminato il Tour de France non si ferma il ciclismo internazionale che, in questa seconda parte di estate, si sposterà in Spagna in attesa della Vuelta. Appuntamento oggi con la 99ma edizione della– Ordiziako Klasika, corsa di categoria 1.1: a vincere è stato nettamente. Il britannico della BikeExchange – Jayco è riuscito arenell’ultima salita,ndo con 10” di margine sugli inseguitori e portandosi a casa la seconda vittoria della carriera nella classica iberica (l’altra nel 2016), il sesto successo in stagione. Doppietta per la compagine australiana che piazza al secondo posto il neozelandese Dion Smith, abile a regolare in volata un drappello che vede terzo Xavier Cañellas (Java Kiwi Atlántico) e ...

SpazioCiclismo : Ritorno vincente per Simon Yates alla #PruebaVillafranca, con Dion Smith a regolare il gruppo in seconda posizione - RUN_P_ : RT @SpazioCiclismo: Gorka Izagirre lascia il #TDF2022 per partecipare alla #PruebaVillafranca - Fanta_Cycling : Anche Gorka #Izagirre non partirà per l'ultima tappa del #Tour. Il basco rientra in patria per correre domani una c… - SpazioCiclismo : Gorka Izagirre lascia il #TDF2022 per partecipare alla #PruebaVillafranca - SpazioCiclismo : Astana Qazaqstan, Vincenzo Nibali torna in gara lunedì alla Prueba Villafranca; rientra anche Samuele Battistella -