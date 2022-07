fattoquotidiano : Passante ferroviario di Milano, ruote dei treni consumate 80 volte più del normale. La causa? Un binario usurato. E… - Corriere : Passante ferroviario a Milano, i pm sequestrano un tratto di rotaie tra Dateo e Porta Vittoria - hronir : RT @SkyTG24: Passante ferroviario di #Milano, Procura sequestra tratto di binari - TuttoSuMilano : Passante ferroviario chiuso, la procura di #Milano sequestra un tratto di rotaie: ipotesi pericolo di disastro… - armandoluongo10 : RT @fattoquotidiano: Passante ferroviario di Milano, ruote dei treni consumate 80 volte più del normale. La causa? Un binario usurato. Ed è… -

La Procura di Milano ha disposto oggi pomeriggio il sequestro di un tratto di due binari, tra le fermate delmilanese di Dateo e di Porta Vittoria, in cui nei giorni scorsi sono state decise modifiche alla circolazione, con Trenord che ieri ha parlato di una rotaia "fortemente usurata", ...Suldi Milano è scontro aperto tra Trenord , che venerdì ha deciso di sospendere il passaggio dei suoi treni dopo aver rilevato 'consumi anomali delle ruote' , e Rete ferroviaria ...I pubblici ministeri di Milano hanno deciso il sequestro di una rotaia in un tratto in curva tra le fermate del Passante ferroviario di Dateo e Porta Vittoria per effettuare accertamenti ...Rfi ha diramato una nota alla stampa, domenica sera, per precisare che 'al momento non risulterebbe alcuna evidenza di anomalie all'infrastruttura che ne compromettano la sicurezza o siano cause di co ...