Mondiali di atletica | l’Italia chiude con un oro e un bronzo | l’analisi tecnica

(Di lunedì 25 luglio 2022) Eugene – Con la finale della staffetta 4×400 (azzurre settime in 3:26.45) siil Mondiale dia Eugene 2022. Una spedizione positiva per la squadra azzurra, che ha colto, soprattutto in termini di finalisti e punti, risultati mancati da diverse edizioni. L’oro di Massimo Stano (leggi qui) riporta il tricolore sul gradino più alto del podio dopo un’attesa durata 19 anni (l’ultimo a riuscirci fu Giuseppe Gibilisco nell’asta, a Parigi 2003), e rimette la squadra maschile nel medagliere a 13 anni da Berlino 2009 (la medaglia “postuma” di Giorgio Rubino nei 20km di marcia). E sempre da 13 anni non si riusciva ad ottenere più di un podio nella stessa edizione (con Stano, va a referto anche il magnificonell’alto di Elena Vallortigara). Anche in termini di punti e finalisti, il risultato è da sottolineare. Il raccolto ...

RaiNews : Mondiali di atletica, Massimo Stano sul tetto del mondo: trionfa nella 35 km di marcia. Una gara perfetta: il campi… - Eurosport_IT : Massimo Stano x Antonella Palmisano ??????? - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA Mondiali Eugene, marcia 35 km: oro Massimo Stano Secondo Kawano, Terzo Karlstrom #SkySport… - zazoomblog : Mondiali di atletica la 4×100 femminile chiude la finale al settimo posto - #Mondiali #atletica #4×100 #femminile - lastep440 : RT @poliziadistato: #MassimoStano è Campione ????del mondo!! L'oro olimpico delle #Fiammeoro????? vince?? anche la 35 km di marcia?????ai Mondia… -

Non è andata bene manco la spedizione dell'aidi Eugene. Un bronzo ( Ortigara ) e un oro ( Stano ) , più qualche piazzamento, francamente, non possono essere considerarli un bottino ...... la morte di Vittorio De Scalzi, musicista e fondatore dei New Trolls, e i risultati della domenica sportiva, con le vittorie di Stano nella marcia aidie quella di Musetti nel ...TREVISO - A 85 anni ha lo spirito di un decatleta: salta, lancia, si cimenta persino negli ostacoli. Viaggia in tutto il mondo. Basta il richiamo di un campionato di atletica, e lui ...Armand Duplantis è un marziano. Lo svedese - come spesso capita negli ultimi anni - ha ritoccato per l'ennesima volta il suo record del mondo nel salto con l'asta. Ai mondiali atletica 2022 a Eugene, ...