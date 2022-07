Lazio, Muriqi al Maiorca: le cifre ufficiali dell’affare (Di lunedì 25 luglio 2022) La Lazio ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo dell’attaccante Vedat Muriqi al Maiorca. Il giocatore kosovaro ha già militato nel club spagnolo in prestito negli ultimi sei mesi della stagione 2021/22 e ora fa ritorno in Liga definitivamente. «La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver ceduto definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 25 luglio 2022) Lahazzato la cessione a titolo definitivo dell’attaccante Vedatal. Il giocatore kosovaro ha già militato nel club spagnolo in prestito negli ultimi sei mesi della stagione 2021/22 e ora fa ritorno in Liga definitivamente. «La S.S.S.p.A. comunica di aver ceduto definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Calcio e Finanza.

InsiderLazio : Questa è la dimostrazione che per la realtà delle cose venite qui a leggere per altro andare altrove Grazie. Un sal… - Andre_Dalma : @stefanoocortii La Lazio ha piazzato Muriqi a 9 milioni e mezzo. Verdi viene da sei mesi ottimi a Salerno. - stijnjanssens2 : *Ora che Vedat Muriqi (al Maiorca) ha lasciato la Lazio, questo potrebbe potenzialmente aprire la porta a Dries Mer… - AlexMazzone : @RiccardoLuppino @LucaMou1927 @pellevgrini La lazio ha ceduto Muriqi per quasi 10 milioni e noi non riusciamo a ven… - paolobrozovic88 : @MatteScm Cairo tira l'asta su Bremer,la Juve su De ligt,il Sassuolo su Scamacca,addirittura la Lazio tieni il punt… -