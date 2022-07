I presunti testimoni delle scie chimiche e l’evento inconcludente dei teorici del complotto

Leggi su open.online

(Di lunedì 25 luglio 2022) In mancanza di documentazioni serie, chi sostiene una teoria delspesso ricorre a veri oprocessi, il cui svolgimento dovrebbe fungere da surrogato agli studintifici veri e propri. Abbiamo visto diversi esempi qui, qui e qui. Questo vale anche per i sostenitori della teoria, come possiamo vedere in recenti condivisioni Facebook, con allegato un filmato, dove intervengono diversiche affermano in un tribunale, varie congetture sui cieli che non sarebbero più come prima a causa dell’irrorazione dicontenenti chissà quali misteriose sostanze. Vediamo di cosa si tratta realmente. Per chi ha fretta: La teoria delsulle...