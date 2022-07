(Di lunedì 25 luglio 2022) Idi-Usa,per l’oro della Volley Nations League (VNL). Partita a corrente alternata, con i transalpini allenati dall’italiano Andrea Giani che dominano i primi due parziali ma vanno in tilt nel terzo set. La formazione a stelle e strisce sale di livello con un ritrovato Defalco e riapre la partita, ma al tie-break lasi ritrova e si aggiudica la vittoria per 3-2 (25-16, 25-19, 14-25, 21-25, 15-10). Tra i transalpini spiccano i 22 punti di Earvin Ngapeth e i 17 di Jean Patry, mentre agli americani non bastano i 20 punti di Aaron Russell e i 13 di Torey Defalco. Lasi aggiudica così il trofeo della VNL, mentre gli Stati Uniti devono ...

TV8it : Colpo di scena al Gran Premio Lenovo di Francia 2022: Leclerc finisce fuori pista. Rivivi tutti i momenti della gar… - Formula1WM : #GPFrancia, gli #highlights della gara - zazoomblog : Highlights Francia-Usa 3-2 finale oro VNL maschile 2022 (VIDEO) - #Highlights #Francia-Usa #finale - RadioTadino : RT @SkyTG24: F1, Gp Francia: Verstappen vince, poi Hamilton e Russel. Incidente per Leclerc. VIDEO - zazoomblog : Highlights Francia-Usa 3-2 finale oro VNL maschile 2022 (VIDEO) - #Highlights #Francia-Usa #finale -

Settebello Guarda anche GPGP, glidella gara a Le Castellet L'anno scorso Max Verstappen per arrivare a quota sette centri stagionali aveva dovuto aspettare settembre, per l'attesissimo (più dai suoi tifosi che ...... Melvine Malard, Wendie Renard, Selma Bacha e Griedge Mbock Bathy () Bongarts/Getty Images ...finale di Women's Champions League: Barcelona - Lyon 1 - 3 Giocatrici del Lyon che possono ...PSG – Gamba Osaka highlights e gol, ecco le immagini della partita. Dominio per i campioni di Francia in carica che regalano spettacolo contro la formazione giapponese. Il tridente Messi – Mbappe – Ne ...Max Verstappen vince il Gran Premio di Francia dopo l'errore di Charles Leclerc che finisce in testacoda al diciottesimo giro mentre si trovava al ...