Esperienza concorsuale | a 700 km di distanza per l’orale con spese viaggio | hotel | pranzi e cene Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 25 luglio 2022) Inviata da Stefania Lo Monaco - Spett. le redazione di Orizzonte scuola, ho deciso di scrivere questain seguito al disagio vissuto da me e da altre centinaia di colleghi partecipanti alla prova orale del concorso ordinario per AA25 e AA24 ancora in fase di svolgimento per la regione Campania. L'articolo .