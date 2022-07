Civitavecchia | scontro tra due auto | coppia di coniugi estratta dalle lamiere

(Di lunedì 25 luglio 2022)– Un violentoa coinvolto duenella mattinata di oggi: i Vigili del Fuoco di, circa 09:45 circa, sono intervenuti presso l’incrocio di via Terme di Traiano (nei pressi di Villa Rosy) a causa di un incidente stradale. Da una delle due vetture coinvolte, i Vigli del Fuoco hanno estrattodue persone che a seguito dell’impatto erano rimaste incastrate all’interno dell’mobile: unadidi circa sessantotto anni di nazionalità italiana, entrambi trasportati presso l’ospedale S. Polo di. Incolumi gli occupanti dell’altra vettura coinvolta Le dinamiche dell’incidente sono ancora da accertare. L’area è stata successivamente messo in sicurezza ...

