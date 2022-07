Caldo record dà tregua al Nord, in arrivo temporali e grandine: previsioni meteo (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Il Caldo record dà tregua al Nord, dove in settimana sono in arrivo temporali e grandine. “L’anticiclone africano Apocalisse4800mostra i primi segni di stanchezza – spiega il sito www.iLmeteo.it – Ricordiamo che questo nome non è stato dato a caso: infatti, il 4800 sta ad indicare l’inusuale quota che ha raggiunto negli ultimi giorni lo zero termico, cioè la quota alla quale si registrano temperature di 0°C nella libera atmosfera, mai così alta. Ciò significa che pure sulla vetta più alta d’Europa, sulla cima del Monte Bianco (a 4809 metri) il ghiaccio si fonde; trattandosi di picco dell’arco alpino dunque, va da sé che tutte le Alpi sono a rischio di fusione dei ghiacci. A partire da martedì 26 e almeno fino a venerdì 29 luglio ... Leggi su italiasera (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Ildàal, dove in settimana sono in. “L’anticiclone africano Apocalisse4800mostra i primi segni di stanchezza – spiega il sito www.iL.it – Ricordiamo che questo nome non è stato dato a caso: infatti, il 4800 sta ad indicare l’inusuale quota che ha raggiunto negli ultimi giorni lo zero termico, cioè la quota alla quale si registrano temperature di 0°C nella libera atmosfera, mai così alta. Ciò significa che pure sulla vetta più alta d’Europa, sulla cima del Monte Bianco (a 4809 metri) il ghiaccio si fonde; trattandosi di picco dell’arco alpino dunque, va da sé che tutte le Alpi sono a rischio di fusione dei ghiacci. A partire da martedì 26 e almeno fino a venerdì 29 luglio ...

