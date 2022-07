Calciomercato Salernitana, ai dettagli l’arrivo di Djuricic (Di lunedì 25 luglio 2022) Ancora poche ore e la Salernitana potrebbe avere finalmente il suo nuovo trequartista. Dopo l’addio di Simone Verdi, tornato a Torino a fine prestito, i campani non avevano più in rosa un giocatore delle sue caratteristiche. Un uomo capace di giocare tra le linee, che potesse cambiare il ritmo delle partite e che si prendesse la responsabilità dei calci piazzati. Ribery all’occorrenza avrebbe potuto giocare in quella posizione, ma per questioni anagrafiche e propensione troppo offensiva, si è deciso di puntare su un nome nuovo. Per questo la scelta di provare a tesserare Filip Djuricic, ex giocatore del Sassuolo, pare essere la più corretta possibile. Il serbo, ormai 30enne, si è svincolato a parametro zero, dopo quattro anni in Emilia. A causa di molti problemi fisici e delle scelte del nuovo allenatore Dionisi, Djuricic ha ... Leggi su zon (Di lunedì 25 luglio 2022) Ancora poche ore e lapotrebbe avere finalmente il suo nuovo trequartista. Dopo l’addio di Simone Verdi, tornato a Torino a fine prestito, i campani non avevano più in rosa un giocatore delle sue caratteristiche. Un uomo capace di giocare tra le linee, che potesse cambiare il ritmo delle partite e che si prendesse la responsabilità dei calci piazzati. Ribery all’occorrenza avrebbe potuto giocare in quella posizione, ma per questioni anagrafiche e propensione troppo offensiva, si è deciso di puntare su un nome nuovo. Per questo la scelta di provare a tesserare Filip, ex giocatore del Sassuolo, pare essere la più corretta possibile. Il serbo, ormai 30enne, si è svincolato a parametro zero, dopo quattro anni in Emilia. A causa di molti problemi fisici e delle scelte del nuovo allenatore Dionisi,ha ...

