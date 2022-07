Al Bano | la gaffe colossale in diretta davanti a Romina Power | l’errata convinzione

(Di lunedì 25 luglio 2022) Figuraccia per il famosissimo cantante pugliese durante una recente manifestazione. AlCarrisi l’ha fatta proprio di fronte a! Momento di grande imbarazzo per l’artista di Cellino San… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Liberoquotidiano.it

a a a Romina Carrisi, figlia di Al, sta vivendo una nuova storia d'amore. Dopo le indiscrezioni dei mesi scorsi la figlia di Ale Romina Power ha infatti ufficializzato il legame con Stefano Rastelli, regista Rai di 51 anni. Prima uscita ufficiale la festa per i 35 anni di Romina organizzata a Roma e dove era presenta la ...In queste ore un'altra figlia di Al, Jasmine , sta facendo molto parlare di sè in quanto ha rivelato clamorosamente alcuni particolari della sua vita. Vediamo che cosa è accaduto. Coming out I ... Ilary Blasi, la gaffe con il Cugino di campagna: "Ma allora tu...", gelo all'Isola