Agenzia delle Entrate "bucata" dagli hacker russi: chiesto un riscatto per non mettere i dati in Rete (Di lunedì 25 luglio 2022) LockBit, una sigla che fa riferimento a un gruppo di hacker russi, ha pubblicato nel dark web la notizia di aver sottratto tramite malware 78 giga byte di dati (pari a circa 40mila libri) dalla Agenzia delle Entrate, intimando un ultimatum di cinque giorni per il pagamento del riscatto per la restituzione di documenti, scansioni, rapporti finanziari e contratti, di cui presto verranno pubblicati degli screenshot esemplificativi del materiale rubato. In caso contrario, la consueta minaccia è di pubblicare i dati disponibili. L'annuncio del riscatto è stato diffuso sul dark web E' quanto fa sapere Pierguido Iezzi, ceo di Swascan polo della cybersicurezza del Gruppo Tinexta, rende noto l'attacco informatico che ha colpito ...

