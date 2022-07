Viaggio in Canada di Papa Francesco (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – Trentasettesimo Viaggio apostolico del Papa in Canada. Un “pellegrinaggio penitenziale”, per dirla con le sue parole. La partenza da Roma Fiumicino con un aereo Ita Airways. Il Viaggio sarà anche un test sulla salute di Bergoglio che agli inizi di luglio, su consiglio dei medici, ha dovuto rinunciare al Viaggio in Africa a causa del dolore al ginocchio destro. Il portavoce della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni ha fatto sapere che un medico e un infermiere viaggeranno con il Papa in Canada. Il Viaggio che porterà in Canada il Papà fino a sabato prossimo nasce dai cinque incontri che il Pontefice ha avuto tra la fine di marzo e aprile con le popolazioni indigene canadesi Métis, Inuit, First Nations e Métis Manitoba, ... Leggi su italiasera (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – Trentasettesimoapostolico delin. Un “pellegrinaggio penitenziale”, per dirla con le sue parole. La partenza da Roma Fiumicino con un aereo Ita Airways. Ilsarà anche un test sulla salute di Bergoglio che agli inizi di luglio, su consiglio dei medici, ha dovuto rinunciare alin Africa a causa del dolore al ginocchio destro. Il portavoce della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni ha fatto sapere che un medico e un infermiere viaggeranno con ilin. Ilche porterà inil Papà fino a sabato prossimo nasce dai cinque incontri che il Pontefice ha avuto tra la fine di marzo e aprile con le popolazioni indigene canadesi Métis, Inuit, First Nations e Métis Manitoba, ...

