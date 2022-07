Venerato: "Raspadori al Napoli? Il Sassuolo non lo cede, novità su Simeone" (Di domenica 24 luglio 2022) Ciro Venerato, giornalista RAI ed esperto di mercato, ha fornito delle novità sul mercato del Napoli al TG Sport Mattina. Queste le sue parole: "Arrivano conferme sulla trattativa per Raspadori. Ecco il retroscena. Pochi giorni fa il presidente Aurelio De Laurentiis ha contattato l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali offrendo 25 milioni per Raspadori (in vista della cessione di Petagna e dopo le difficoltà riscontrate col Chelsea per Broja). Netta e perentoria la risposta del dirigente neroverde: "Caro Aurelio, sto vendendo già Scamacca al West Ham, non posso privarmi anche di Raspadori. Mercato chiuso in uscita. Noi non abbiamo necessità di fare cassa". Di conseguenza, il Napoli ha virato su Simeone. Ma la ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 24 luglio 2022) Ciro, giornalista RAI ed esperto di mercato, ha fornito dellesul mercato delal TG Sport Mattina. Queste le sue parole: "Arrivano conferme sulla trattativa per. Ecco il retroscena. Pochi giorni fa il presidente Aurelio De Laurentiis ha contattato l'amministratore delegato delGiovanni Carnevali offrendo 25 milioni per(in vista della cessione di Petagna e dopo le difficoltà riscontrate col Chelsea per Broja). Netta e perentoria la risposta del dirigente neroverde: "Caro Aurelio, sto vendendo già Scamacca al West Ham, non posso privarmi anche di. Mercato chiuso in uscita. Noi non abbiamo necessità di fare cassa". Di conseguenza, ilha virato su. Ma la ...

