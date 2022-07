Un posto al sole, trame dal 25 al 29 luglio 2022: Nunzio disperato (Di domenica 24 luglio 2022) Un posto al sole regalerà al suo pubblico una nuova settimana di programmazione ricca di eventi e colpi di scena, a partire dalla fuga di Chiara e Nunzio. Le trame dal 25 al 29 luglio 2022 rivelano che Franco, Angela e Katia saranno in forte apprensione per la partenza dei due giovani, ma qualcosa non andrà come sperato in quanto la Petrone, alla fine, sceglierà di lasciare l'Italia da sola. Intanto, Manuela scoprirà dei messaggi sul cellulare di Micaela e le chiederà spiegazioni per paura che la sorella possa deludere Jimmy. Dal canto suo, Guido proverà a convincere Speranza e Mariella a non insistere nel far incontrare Espedito e Samuel, mentre Franco sarà schiacciato dai sensi di colpa verso Nunzio per non avergli detto di aver visto la Petrone in aeroporto. Il ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 24 luglio 2022) Unalregalerà al suo pubblico una nuova settimana di programmazione ricca di eventi e colpi di scena, a partire dalla fuga di Chiara e. Ledal 25 al 29rivelano che Franco, Angela e Katia saranno in forte apprensione per la partenza dei due giovani, ma qualcosa non andrà come sperato in quanto la Petrone, alla fine, sceglierà di lasciare l'Italia da sola. Intanto, Manuela scoprirà dei messaggi sul cellulare di Micaela e le chiederà spiegazioni per paura che la sorella possa deludere Jimmy. Dal canto suo, Guido proverà a convincere Speranza e Mariella a non insistere nel far incontrare Espedito e Samuel, mentre Franco sarà schiacciato dai sensi di colpa versoper non avergli detto di aver visto la Petrone in aeroporto. Il ...

