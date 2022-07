Softball, Europei élite femminili 2022: l’Italia batte nettamente la Polonia all’esordio (Di domenica 24 luglio 2022) l’Italia del Softball femminile ha sconfitto la Polonia in occasione dell’esordio agli Europei élite femminili 2022, nel contesto del girone A. Federico Pizzolini ha ammirato le sue ragazze dominare l’incontro e prevalere infine grazie al punteggio finale di 11-0, che non lascia spazio a interpretazione; nulla da fare per le polacche, mai davvero nel match e sconfitte nell’arco di tre inning complessivi. In quel di Gavà, in Spagna, le talentuose italiane, attualmente prima compagine europea nel ranking mondiale, hanno mostrato il loro talento e iniziato al meglio la competizione continentale; tra le protagoniste, in evidenza certamente la leader Cacciamani, così come le compagne Vigna e Cecchetti. Risultato ottimo per cominciare il percorso agli ... Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022)delfemminile ha sconfitto lain occasione dell’esordio agli, nel contesto del girone A. Federico Pizzolini ha ammirato le sue ragazze dominare l’incontro e prevalere infine grazie al punteggio finale di 11-0, che non lascia spazio a interpretazione; nulla da fare per le polacche, mai davvero nel match e sconfitte nell’arco di tre inning complessivi. In quel di Gavà, in Spagna, le talentuose italiane, attualmente prima compagine europea nel ranking mondiale, hanno mostrato il loro talento e iniziato al meglio la competizione continentale; tra le protagoniste, in evidenza certamente la leader Cacciamani, così come le compagne Vigna e Cecchetti. Risultato ottimo per cominciare il percorso agli ...

