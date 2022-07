Real - Barca, Piqué contestatissimo. Fischi, insulti e grida 'Shakira! Shakira!' (Di domenica 24 luglio 2022) Real Madrid - Barcellona non può essere mai una partita serena. Neanche se si tratta di un'amichevole precampionato disputata negli Stati Uniti. Per Gerard Piqué , poi, si è trasformata in un match ... Leggi su leggo (Di domenica 24 luglio 2022)Madrid - Barcellona non può essere mai una partita serena. Neanche se si tratta di un'amichevole precampionato disputata negli Stati Uniti. Per Gerard, poi, si è trasformata in un match ...

