“Mano conosciuta” La Russa denuncia la regia dietro gli attacchi a Meloni

(Di domenica 24 luglio 2022) Tra gli ospiti della puntata del 24 luglio di Mezz'ora in Più, il talk show di Lucia Annunziata su Rai3, c'è anche Ignazio La, vice-presidente del Senato e membro di Fratelli d'Italia, che chiede chiarezza agli alleati di centrodestra in vista delle elezioni anticipate del 25 settembre, indette dopo le dimissioni di Draghi e la crisi di governo: “I veri nemici di Giorgiasono Matteo Salvini e Silvio Berlusconi? Chiediamo il rispetto delle regole dell'altra volta e pari dignità sulla leadership del centrodestra. Che ci sia una dialettica all'interno di ogni coalizione è evidente, la dialettica nei confronti di Giorgia è salita di tono perché il resto del centrodestra ha ritenuto di stare al governo, con Pd e M5s, e quindi c'è stata tensione. Ma non è Salvini il nostro nemico, ma anzi è un amico, perché il popolo di centrodestra è molto ...

salvini_stefano : Nel caffè oggi Stringo la mano a una persona appena incontrata e conosciuta e lui : Oggi ricorre l'anniversario di… - lisadagliocchib : RT @Erianna171: Ti sfiora passando per strada e tu pensi di averla già conosciuta, forse sei stato un fiore nella sua mano, qualche secolo… - GelsoPina : @MariaDomenicaC4 Grande Mariolina sono fiera di averti conosciuta a Pozzuoli e averti stretto la mano - H0tAvenger : @la_bongia Ultime ragazze con cui le cose sembravano andare bene: * Melanie, conosciuta a Wageningen (NL), di Groni… - afena_gyanmarco : @MattBest__ ora arrivano con 'VERCOGNATI' 'Campia squatra' 'cacati in mano e prenditi a schiaffi' o altre offese si… -

Vita

La donna aveva 30 anni ed eragrazie al suo blog con il nome di Lhamo. Il suo era ... La sorella di Lhamo, parlando a un media di Shangai, ha raccontato degli abusi domestici perdi Tang ...I fatti, o meglio, la cornice dei fatti, quella la conosciamo e alzi lachi non vorrebbe non averla mai. E non è la prima volta che succede, e non sarà l'ultima. Quattro mesi fa sono ... Diana, la tragedia della libertà (23/07/2022) Fissata la data delle elezioni, puntuale, è partita la ‘caccia all’aggregazione’. Visto che i sondaggi (il ‘faro’ in certi ambienti), danno in pole position il centrodestra, da più parti sulla sponda ...