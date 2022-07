Iv: Renzi, 'speriamo di allargare alleanze, intanto pronti con il nostro simbolo' (Di domenica 24 luglio 2022) Roma, 24 lug (Adnkronos) - "Con chi e dove saremo è presto per dirlo. Per noi le alleanze si fanno su idee chiare e condivise, noi abbiamo le nostre. speriamo di poter allargare il cerchio, ma comunque siamo pronti ad andare a votare con il nostro simbolo e i nostri candidati". Lo ha detto Matteo Renzi a radio Leopolda. Leggi su iltempo (Di domenica 24 luglio 2022) Roma, 24 lug (Adnkronos) - "Con chi e dove saremo è presto per dirlo. Per noi lesi fanno su idee chiare e condivise, noi abbiamo le nostre.di poteril cerchio, ma comunque siamoad andare a votare con ile i nostri candidati". Lo ha detto Matteoa radio Leopolda.

