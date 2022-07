I concerti di Ultimo nel 2023 negli stadi: biglietti in prevendita per Olimpico e San Siro (Di domenica 24 luglio 2022) La favola continua con altri 4 concerti di Ultimo nel 2023 negli stadi. Si tratta di due appuntamenti a Roma e due a Milano che si terranno rispettivamente allo stadio Olimpico e allo stadio San Siro. I quattro nuovi eventi vengono annunciati nell’ultima tappa del tour 2022, che lo ha riportato sul palco dopo lo stop a causa ella pandemia da covid-19. I live che Ultimo sta recuperando nell’estate 2022 erano infatti attesi già per il 2021, poi rimandati causa impossibilità di svolgere gli show con assembramento. Adesso vengono annunciati nuovi concerti Ultimo nel 2023, negli stadi. biglietti per i ... Leggi su optimagazine (Di domenica 24 luglio 2022) La favola continua con altri 4dinel. Si tratta di due appuntamenti a Roma e due a Milano che si terranno rispettivamente alloe alloo San. I quattro nuovi eventi vengono annunciati nell’ultima tappa del tour 2022, che lo ha riportato sul palco dopo lo stop a causa ella pandemia da covid-19. I live chesta recuperando nell’estate 2022 erano infatti attesi già per il 2021, poi rimandati causa impossibilità di svolgere gli show con assembramento. Adesso vengono annunciati nuovinelper i ...

