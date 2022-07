Gp Francia live | Leclerc esce | Verstappen si ritrova davanti a tutti

fanpage : #FrenchGrandPrix, Disastro #Leclerc, il pilota Ferrari si ritira - Formula1WM : Giro 20/53 - Riparte la gara. #FrenchGp #F1 - Formula1WM : Giro 19/53 - Grande urlo di Leclerc nel momento del ritiro. Chares finisce larg in traiettoria e si gira. Dalle s… - Formula1WM : Giro 19/53 - Vanno tutti ai box #FrenchGp #F1 - Formula1WM : Giro 18/53 - Bandiera gialla... è Leclerc #FrenchGp #F1 -

11° giro/53 Leclerc porta il vantaggio a 9 decimi all'ultima curva, poi Verstappen colma il gap grazie al DRS. 10° giro/53 Per Leclerc è davvero impossibile andare via in questa fase, il DRS aiuta ...Ore 14:38 - Dal 2018 inchi ha fatto la pole ha sempre vinto Il circuito del Paul Ricard è tornato in calendario quattro anni fa: in tre edizioni (nel 2020 è saltato per Covid) ha sempre ...Formula 1, Leclerc vince il GP Austria dopo una gara eroica: classifica aggiornata e ordine d'arrivo La cronaca del GP Austria a Spielberg di Formula 1 2022 F1 GP Francia, la gara in diretta LIVE ...E grande partenza di Magnussen che da 20esimo è già 12esimo mentre Sainz da 19esimo è 15esimo Grande partenza di Alonso che ha superato Norris e Russell ...