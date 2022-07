Gp di Francia, Leclerc fuori al 17esimo giro: errore in curva e la Ferrari va contro il muro (Di domenica 24 luglio 2022) Forte in curva, ha perso la posteriore, è andato in sovrasterzo, testacoda ed è finito a muro. È terminata al 17esimo giro, mentre era in testa con 27 secondi di vantaggio su Max Verstappen, la gara di Charles Leclerc sul circuito di Le Castellet. Un errore clamoroso. “Mi è rimasto aperto l’acceleratore”, ha detto via radio al team il monegasco lanciando poi un urlo. Il Gran Premio di Francia della Ferrari diventa un’altra occasione gettata al vento. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Forte in, ha perso la posteriore, è andato in sovrasterzo, testacoda ed è finito a. È terminata al, mentre era in testa con 27 secondi di vantaggio su Max Verstappen, la gara di Charlessul circuito di Le Castellet. Unclamoroso. “Mi è rimasto aperto l’acceleratore”, ha detto via radio al team il monegasco lanciando poi un urlo. Il Gran Premio didelladiventa un’altra occasione gettata al vento. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

