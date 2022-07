Decolla il Volo Papale per il Canada: al via il 37mo Viaggio Apostolico di Francesco (Di domenica 24 luglio 2022) Fiumicino – E’ Decollato poco fa dall’aeroporto internazionale di Fiumicino il Volo Papale di Ita con destinazione Canada. Ha così inizio il 37mo Viaggio Apostolico di Francesco. Un Viaggio molto atteso per il peso politico ma che rappresenta anche un test sulla salute del Pontefice che agli inizi di luglio, su consiglio dei medici, ha dovuto accantonare, almeno per il momento, il progetto del Viaggio in Africa a causa dei dolori al ginocchio destro che in questo periodo lo hanno costretto spesso alla sedia a rotelle. Francesco ha detto più volte che non vuole essere operato ma ora sembra che grazie alla fisioterapia il ginocchio del Pontefice vada un po’ meglio. Tuttavia si capirà giorno per giorno ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 24 luglio 2022) Fiumicino – E’to poco fa dall’aeroporto internazionale di Fiumicino ildi Ita con destinazione. Ha così inizio ildi. Unmolto atteso per il peso politico ma che rappresenta anche un test sulla salute del Pontefice che agli inizi di luglio, su consiglio dei medici, ha dovuto accantonare, almeno per il momento, il progetto delin Africa a causa dei dolori al ginocchio destro che in questo periodo lo hanno costretto spesso alla sedia a rotelle.ha detto più volte che non vuole essere operato ma ora sembra che grazie alla fisioterapia il ginocchio del Pontefice vada un po’ meglio. Tuttavia si capirà giorno per giorno ...

