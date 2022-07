Conte si butta a sinistra e punta all’asse con Speranza: “Pd arrogante, i progressisti siamo noi” (Di domenica 24 luglio 2022) “Il Pd è arrogante. I progressisti siamo noi”, dice il leader del M5S Giuseppe Conte, intervistato da ‘La Stampa, schierandosi ancora più esplicitamente a sinistra. Per il presidente pentastellato l’accusa di tradimento “è un’infamia” ma “non mi fa male. Credo piuttosto – dice – che sia la spia di un certo modo di fare politica che non è il mio. Come Movimento siamo sempre stati lineari e coerenti”. Il leader M5s rifiuta le accuse di tradimento Conte nega di aver affossato il governo Draghi: “Il primo colpo di questa crisi l’ha sparato chi ha inserito nel decreto sugli aiuti una norma sull’inceneritore di Roma sapendo perfettamente di mettere due dita negli occhi al Movimento e di attaccare le nostre battaglie decennali per l’ambiente, la transizione energetica e ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 24 luglio 2022) “Il Pd è. Inoi”, dice il leader del M5S Giuseppe, intervistato da ‘La Stampa, schierandosi ancora più esplicitamente a. Per il presidente pentastellato l’accusa di tradimento “è un’infamia” ma “non mi fa male. Credo piuttosto – dice – che sia la spia di un certo modo di fare politica che non è il mio. Come Movimentosempre stati lineari e coerenti”. Il leader M5s rifiuta le accuse di tradimentonega di aver affossato il governo Draghi: “Il primo colpo di questa crisi l’ha sparato chi ha inserito nel decreto sugli aiuti una norma sull’inceneritore di Roma sapendo perfettamente di mettere due dita negli occhi al Movimento e di attaccare le nostre battaglie decennali per l’ambiente, la transizione energetica e ...

