Calciomercato Inter, costi troppo alti: Marotta attua il piano C? (Di domenica 24 luglio 2022) Dopo aver perso Bremer, l'Inter sta riscontrando altre difficoltà a prendere un centrale e potrebbe essere costretta ad attuare un piano C. Dopo aver perso lo Scudetto in favore del Milan, l'Inter si è fiondata sul mercato per cercare di regalare una squadra a Simone Inzaghi che possa tornare a vincere lo Scudetto. Le prime Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

