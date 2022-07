Asl | borse di studio per progetti ignoti

(Di domenica 24 luglio 2022) Circa 172mila euro. A tanto ammonta la somma che l’Asl di Salerno liquida indisenza specificare le misure deiregionali che afferiscono e si regalano ai soliti soggetti amministrativi la somma netta ciascuna di 4.000 se non addirittura 5.000 euro netti nello stipendio di luglio. La determina, infatti, è tutto tranne che chiara: si parla, nei provvedimenti “di prendere atto dei provvedimenti adottati dai Responsabili delle diverse progettuali che attestano che i borsisti interessati stanno eseguendo le attività collegate aiapprovati con le procedure previste e chiedono di liquidare quanto loro spettante” e di “Imputare sui competenti conti l’importo lordo di € 226.783,13 con trattenute di € 53.851,13 per un netto di € 172.932,00”. Unico chiarimento riguarda le linee progettuali adottate ...

Quotidiano Sanità

... tra cui una ventina tra portafogli egriffate sequestrate ieri sera dalla Municipale durante ...on 30 Aprile 2020 30 Aprile 2020 Author Redazione La Direzione Medica del Presidio di Levante -......entro l'estate sulla base della quale i medici potranno chiedere le assegnazioni e l'procedere ... "Aumentare ledi specializzazione, abilitare al servizio gli studenti degli ultimi anni della ... Dall'Università Cattolica 2 mln di euro di fondi propri per le borse di studio La onlus prosegue nel suo proposito di affiancare l’Asl Cn2 per fare della struttura di Langhe e Roero un punto di riferimento per la sanità regionale e nazionale ...E pensare che a fornirle è stata la Protezione Civile. Un paradosso tutto italiano che si consuma presso la Asl Roma 5 di Tivoli, costretta ad aprire i cordoni della borsa per acquistare anche con una ...