Traffico Roma del 23-07-2022 ore 14:30 (Di sabato 23 luglio 2022) Luceverde Roma Di nuovo buon pomeriggio ancora rallentamenti e code sulla via Pontina direzione Pomezia tra Spinaceto e Castel di Decima anche sulla via Aurelia si transita a rilento Torre in Pietra e Palidoro sempre molto trafficata la litoranea ostia-anzio con rallentamenti e code nelle due direzioni tra Guardapasso e il lido di Castel Fusano ad agevolare gli spostamenti il fermo dei mezzi pesanti fino alle 16 di oggi mentre domani domenica Come di consueto il fermo dei mezzi pesanti sarà dalle 7 alle 22 ci spostiamo ora a nord di Roma un incidente provoca code sulla via Cassia andando fuori città Subito dopo via della Giustiniana Inoltre per lavori oggi e domani ai Parioli sono previste chiusure su tanti di via Luigi Boccherini Piazza Verdi via Niccolò Paganini via Vincenzo Bellini e via Guido D'Arezzo attenzione quindi alla segnaletica Per quanto ...

troppocerebraIe : Questi stessa energia di quelli che per protesta si piazzarono seduti sul raccordo a roma bloccando il traffico e n… - Smargiasso1975_ : RT @SolariPaolo: È normale in una città come #roma che un rom a 22 anni vada a 290 km/h con un Audi R8 (avrà un reddito consono credo…) sul… - VAIstradeanas : 14:05 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRadio : [AGG]???#Autostrade #incidente - A12 Roma-Civitavecchia ??????Coda di 2 km tra Fregene e Bivio A12/A91 Roma-Fiumicino… - LuceverdeRoma : ?? #Treni - Linea Roma-Nettuno ?Traffico sospeso tra Marechiaro e Nettuno ?????in corso l’intervento dell’Autorità… -