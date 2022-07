Scamacca al West Ham | manca solo la firma

(Di sabato 23 luglio 2022) IlHam è alla ricerca di giocatori offensivi per rinforzare la squadra, ora puntano Gianluca. Dopo aver visto sfumare il ritorno di Lingard, finito al Nottingham Forest, gli Hammers preparano un doppio colpo. Oltre al centravanti italiano, infatti, sono molto vicini anche a Kostic, esterno dell’Eintracht Francoforte.alHam: superato il PSGè molto vicino a vestire la maglia delHam. Gli inglesi erano da tempo in pressing sul Sassuolo, e nelle ultime ore è finalmente arrivata l’offerta giusta. Il club londinese sborserá nelle casse neroverdi 36 milioni di euro più altri 6 di bonus, oltre al 10% sulla futura rivendita. Questa offerta al rialzo è servita al club allenato da Moyes per superare la forte concorrenza del PSG. Infatti il club ...

Ekremkonur : ?? Gianluca Scamacca ?? West Ham ? ???? #WHUFC - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO È FATTA PER IL PASSAGGIO DI SCAMACCA AL WEST HAM AL SASSUOLO 36 MILIONI + 6 DI BONUS E IL 10% DEL… - DiMarzio : #Calciomercato | @WestHam, raggiunto l'accordo per l'arrivo di #Scamacca dal @SassuoloUS: i dettagli - infoitsport : Sassuolo, Scamacca al West Ham la cessione più remunerativa di sempre - VincyDevi : @lucacerchione Scamacca quasi al west ham …raspadori segna 5 gol annui …. -

Con la partenza diverso ilHam , però, gli emiliani potrebbero non avere così tanta voglia di perdere anche Raspadori ...- Calcio, il Sassuolo lancia la campagna abbonamenti più conveniente della Serie A ma non potrà più contare su Gianlucache giocherà in Premier dopo l'intesa con ilHam. - Calcio, in ...Giacomo Raspadori ha dato il suo via libera al trasferimento: cosa manca per il colpo in attacco, i dettagli Con Scamacca al West Ham, il Sassuolo potrebbe perdere un altro dei suoi attaccanti. Giacom ...Dopo aver concretizzato la cessione di Scamacca al West Ham, il Sassuolo ha accumulato un bel gruzzoletto che ha ampiamente ripagato gli acquisti di Alvarez e Thorstvedt. Il Calciomercato però è ancor ...