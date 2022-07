Sampdoria, Sabiri: «Posso essere un giocatore chiave per questa squadra» (Di sabato 23 luglio 2022) Abdelhamid Sabiri, centrocampista della Sampdoria, ha fatto il punto sul ritiro e sulla stagione ai microfoni de Il Secolo XIX Abdelhamid Sabiri, centrocampista della Sampdoria, ha fatto il punto sul ritiro e sulla stagione ai microfoni de Il Secolo XIX. Le sue dichiarazioni: OBIETTIVO – «Giocare il maggior numero di minuti possibili e diventare un calciatore titolare della Sampdoria. Questo è il mio prossimo step. La mia ambizione, dimostrare di potere essere un calciatore chiave per la Samp». GIAMPAOLO – «All’inizio non capivo quasi niente di quel che diceva. Ma adesso “pizzica”, “pulisci la palla” li so, quando mi dice “falla cantare” so che c’è da fare i passaggi corti, precisi, veloci. Non è vero che prima di tutto cura la fase difensiva, non è un allenatore che ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022) Abdelhamid, centrocampista della, ha fatto il punto sul ritiro e sulla stagione ai microfoni de Il Secolo XIX Abdelhamid, centrocampista della, ha fatto il punto sul ritiro e sulla stagione ai microfoni de Il Secolo XIX. Le sue dichiarazioni: OBIETTIVO – «Giocare il maggior numero di minuti possibili e diventare un calciatore titolare della. Questo è il mio prossimo step. La mia ambizione, dimostrare di potereun calciatoreper la Samp». GIAMPAOLO – «All’inizio non capivo quasi niente di quel che diceva. Ma adesso “pizzica”, “pulisci la palla” li so, quando mi dice “falla cantare” so che c’è da fare i passaggi corti, precisi, veloci. Non è vero che prima di tutto cura la fase difensiva, non è un allenatore che ...

CalcioNews24 : ??#Sabiri e gli obiettivi della stagione con la #Sampdoria ?? - SampNews24 : #Sabiri: «Voglio diventare un titolare della #Sampdoria. #Giampaolo? Mi aiuta molto» - JaunNews : Il Secolo XIX: “Sabiri: ‘I want to be a key player for Sampdoria'” - gorigreg : Audero, Beretz, Ferrari, Colley, Augello, Yepes, Rincon, Sabiri, Candreva, Damsgaard, Caputo. Al momento sarebbe così #Sampdoria - sportli26181512 : Sampdoria, Sabiri al centro del progetto di Giampaolo: il trequartista pronto a stupire ancora: Sampdoria, Sabiri a… -