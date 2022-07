Patate | così non germogliano e ti durano tantissimo

Leggi su formatonews

(Di sabato 23 luglio 2022) Se si prestano attenzioni a dei piccoli particolari, lepotrebbero durare più a lungo. Vediamo come fare. Per cercare di evitare la germogliazione delle, bisogna stare attenti a dei particolari. Per conservarle in ottimo stato dovete prestare più attenzione e cercare di non commettere più questi errori. Infatti, lepotrebbero diventare anche tossiche per il nostro organismo. E questo sarebbe la conseguenza della solanina, ovvero una sostanza dannosa, che è presente in quelle che sono germogliate, ma si trova anche nella sua buccia.: ecco il modo giusto di conservarle (Pixabay)Scopriamo quindi cosa si può fare per cercare di conservarle sempre al meglio. Per prima cosa, è molto importante non esporre mai lealla luce solare: infatti, devono sempre ...