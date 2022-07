Milan, TMW: “Occhi puntati su Chukwuemeka” (Di sabato 23 luglio 2022) Milan Chukwuemeka- Il Milan continua il suo lavoro prestagionale, oggi carichi meno stancanti per gli uomini di Stefano Pioli. Nel frattempo si dà un Occhio di riguardo alle situazioni di mercato. Mentre stenta ad arrivare la chiusura definitiva per Charles De Keteleare, il Brugge cercherà di arrivare a 32 milioni più bonus per la futura rivendita, Maldini e Massara hanno un Occhio di riguardo in Inghilterra. Renato Sanches aspetterà la definitiva chiamata del Psg che, in caso mancasse, il portoghese sceglierà la destinazione Milanese. Si chiuderà a 18 milioni più 3,5 milioni netti a stagione per il centrocampista. Un altro nome che sta prendendo forma in queste ore è quello di Chukwuemeka dell’Aston Villa. Il classe 03?, è un centrocampista centrale con ottime doti ... Leggi su seriea24 (Di sabato 23 luglio 2022)- Ilcontinua il suo lavoro prestagionale, oggi carichi meno stancanti per gli uomini di Stefano Pioli. Nel frattempo si dà uno di riguardo alle situazioni di mercato. Mentre stenta ad arrivare la chiusura definitiva per Charles De Keteleare, il Brugge cercherà di arrivare a 32 milioni più bonus per la futura rivendita, Maldini e Massara hanno uno di riguardo in Inghilterra. Renato Sanches aspetterà la definitiva chiamata del Psg che, in caso mancasse, il portoghese sceglierà la destinazioneese. Si chiuderà a 18 milioni più 3,5 milioni netti a stagione per il centrocampista. Un altro nome che sta prendendo forma in queste ore è quello didell’Aston Villa. Il classe 03?, è un centrocampista centrale con ottime doti ...

