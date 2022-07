Meningite | giovane donna ricoverata in terapia intensiva a Chioggia

SoniaLaVera : RT @Gazzettino: Meningite giovane donna in Terapia intensiva, tre familiari sottoposti a profilassi - Gazzettino : Meningite giovane donna in Terapia intensiva, tre familiari sottoposti a profilassi -

ilgazzettino.it

Una donna dietà colpita danel veneziano. È stata ricoverata nel reparto di Terapia intensiva di Chioggia venerdì notte. La donna non è italiana, ma vive e lavora nel territorio. Mentre si ...CHIOGGIA - Unadonna non italiana che vive e lavora nel nostro territorio è ricoverata con diagnosi dinel reparto di Terapia intensiva dell 'ospedale di Chiogg ia da ieri notte. I sanitari dell'... Meningite, giovane donna in Terapia intensiva, tre familiari sottoposti a profilassi CHIOGGIA - Una giovane donna non italiana che vive e lavora nel nostro territorio è ricoverata con diagnosi di meningite nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale di Chioggia ...Chioggia, allarme meningite: un giovane finisce in terapia intensiva e altri in 11 sotto profilassi antibiotica. I sanitari dell'Ulss 3 Serenissima hanno ...