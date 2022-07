LIVE Scherma | Mondiali 2022 in DIRETTA | fuori ai quarti le sciabolatrici Fra poco i fiorettisti

Leggi su oasport

(Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.07 L’Ungheria affronterà ora la sorpresa Spagna che ha eliminato contro pronostico la Germania. 11.05 Pesante soprattutto l’11-1 subito da Battiston contro Battai nel quarto assalto. L’Italia aveva già un buon margine e da lì in poi ha dovuto inseguire. 43-45 Vince l’Ungheria che vola in semifinale. Le magiare eliminano l’Italia: il nostro percorso nella sciabola femminile è già finito. 43-44 Pustzai un attimo prima. Match point. 43-43 In allungo con i tempi giusti Gregorio! 42-43 Prende il ferro l’ungherese e risponde Gregorio! 41-43 Due grandi difese dell’ungherese. 41-41 Para e risponde Gregorio! 40-41 Ancora brava Puzstai a muoversi e andare a segno. 40-40 Puzstai si abbassa e colpisce. 40-39 LA DIFESA DI ELOISA PASSAROOOOOOOOOO!!!!!!! CHE ASSALTOOOO!!! 9-4 il parziale, l’Italia è avanti! E ora c’è ...