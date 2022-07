(Di sabato 23 luglio 2022) Era rimastoall’interno dellostanza al secondo piano. Fuori, a pochi passi da lui, lo spaventosoche ieri pomeriggio, poco dopo le 17, è divampatodi. Prima una nube di fumo, poi le alte fiamme nell’area dell’ex Country Club,zona che costeggia il canale dei Pescatori. E gli ‘angeli’ della Polizia Locale, che erano in servizio di controllo sulla via del Mare, che hanno cercato di fare il possibile, di mettere in sicurezza l’area e di dare supporto ai vigili del fuoco e alla protezione civile.all’interno diloSono stati proprio loro, i caschi bianchi del X Gruppo Mare, a ...

Incendio nella Pineta di Castel Fusano: uomo resta bloccato nel Castello Chigi, salvato

