Giuseppe De Martino si trova ai domiciliari dopo un blitz dei Nas

llussyjey : RT @seguimi2022: LA SANITÀ ???? ( - seguimi2022 : LA SANITÀ ???? ( - carlokarl : RT @Gazzettino: Giuseppe De Martino, arrestato a Napoli il noto cardiologo: sciava sulle Alpi invece di operare - SoniaLaVera : RT @Gazzettino: Giuseppe De Martino, arrestato a Napoli il noto cardiologo: sciava sulle Alpi invece di operare - zazoomblog : Giuseppe De Martino arrestato a Napoli il noto cardiologo: sciava sulle Alpi invece di operare - #Giuseppe… -

... è facile infatti che ti rivolgerai al dottorMelillo: originario di Bernalda (Mt), sempre ... Pensi a De, che parlò e scrisse di "spedizione in Lucania" quando venne in Basilicata negli ...Fingeva di essere in sala operatoria, invece stava sciando sulle nevi di Madonna di Campiglio .De, noto cardiologo di Napoli , è stato posto agli arresti domiciliari, dopo che i Nas dei carabinieri hanno scoperto che il medico avrebbe falsificato le cartelle cliniche. ...All’epoca dei fatti Giuseppe De Martino, 51 anni, operava alla Mediterranea: contratto rescisso. L’accusa: firme false nelle cartelle cliniche e minacce agli infermieri ...Fingeva di essere in sala operatoria, invece stava sciando sulle nevi di Madonna di Campiglio. Giuseppe De Martino, noto cardiologo di Napoli, è stato posto agli arresti domiciliari, ...