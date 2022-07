F1, GP Francia 2022. Max Verstappen si scuote. È lui il migliore nella FP3, seguito dalle due Ferrari (Di sabato 23 luglio 2022) La terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia è andata in scena in un’autentica fornace. L’asfalto ha fatto registrare una temperatura rimasta costantemente al di sopra dei 50°! Si annuncia quindi un GP rovente per le power unit e gli pneumatici, in quanto la colonnina di mercurio ricorda ormai quelle delle gare disputate ai tropici. A proposito di unità motrice, come ampiamente prevedibile, la Ferrari ha optato per il cambio completo sulla vettura di Carlos Sainz. Dunque in qualifica lo spagnolo si giocherà la penultima posizione in griglia con Kevin Magnussen, che a sua volta ha omologato una nuova PU. Interessante notare il differente approccio di Red Bull e Ferrari all’inizio del turno. La squadra di Milton Keynes lavora esclusivamente con mescola media. Al contrario, la Scuderia di Maranello si dedica a ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) La terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio diè andata in scena in un’autentica fornace. L’asfalto ha fatto registrare una temperatura rimasta costantemente al di sopra dei 50°! Si annuncia quindi un GP rovente per le power unit e gli pneumatici, in quanto la colonnina di mercurio ricorda ormai quelle delle gare disputate ai tropici. A proposito di unità motrice, come ampiamente prevedibile, laha optato per il cambio completo sulla vettura di Carlos Sainz. Dunque in qualifica lo spagnolo si giocherà la penultima posizione in griglia con Kevin Magnussen, che a sua volta ha omologato una nuova PU. Interessante notare il differente approccio di Red Bull eall’inizio del turno. La squadra di Milton Keynes lavora esclusivamente con mescola media. Al contrario, la Scuderia di Maranello si dedica a ...

