CM.com – Il Milan non molla De Ketelaere, ma prepara il cambio di strategia: nuovo contatto per Ziyech | Primapagina (Di sabato 23 luglio 2022) 2022-07-23 13:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l'ultima notizia di Calciomercato.com: Charles de Ketelaere continua ad essere la priorità del mercato in entrata del Milan, anche in queste ore caratterizzate da uno stallo totale nella trattativa col Bruges. Il club rossonero non appare intenzionato a migliorare l'ultima proposta da 30 milioni di euro più 2 di bonus, mente i belgi ritengono di aver già fatto un passo in avanti riducendo la valutazione di partenza di 40 – cifra che il Leeds, destinazione poco gradita al ragazzo, garantirebbe – a 35. Il viaggio di Maldini e Massara di mercoledì scorso e i successivi contatti tra le parti non sono serviti a raggiungere un compromesso, ragion per cui i dirigenti della squadra campione d'Italia tengono vive tutte le ipotesi alternative per non farsi cogliere ...

