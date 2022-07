Calciomercato Salernitana: Okoli per sostituiro l’infortunato Lovato (Di sabato 23 luglio 2022) Calciomercato Salernitana: per rimpiazzare l’infortunato Lovato piace Okoli, centrale classe 2001 dell’Atalanta, che però fa muro La Salernitana è alla ricerca di un nuovo difensore dopo l’infortunio di Matteo Lovato. Il preferito dei granata è Caleb Okoli, seguito da tempo, già prima di acquistare Lovato nell’ambito dell’operazione che ha portato Ederson all’Atalanta. Come riportato però da TuttoSalernitana.com, Gian Piero Gasperini non vuole privarsi del giovane centrale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022): per rimpiazzarepiace, centrale classe 2001 dell’Atalanta, che però fa muro Laè alla ricerca di un nuovo difensore dopo l’infortunio di Matteo. Il preferito dei granata è Caleb, seguito da tempo, già prima di acquistarenell’ambito dell’operazione che ha portato Ederson all’Atalanta. Come riportato però da Tutto.com, Gian Piero Gasperini non vuole privarsi del giovane centrale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

