Serie A, Ferrieri Caputi: «Per arrivare qui ho dovuto lavorare il triplo» (Di venerdì 22 luglio 2022) Ferrieri Caputi parla delle emozioni e del lavoro svolto per diventare il primo arbitro donna in Serie A Maria Sole Ferrieri Caputi sarà il primo arbitro donna a dirigere in Serie A. E lei stessa ha parlato di questo traguardo raggiunto in una intervista a La Gazzetta dello Sport. GIUDIZI – «L’importante è che si giudichi la Maria Sole arbitro e non la Maria Sole arbitro donna: spero che tutte queste attenzioni ora positive rimangano anche quando sbaglierò. Il momento più emozionante è stato quando mamma Linda, appena ufficializzato il mio passaggio in Can A e B, mi ha accolto in casa con la porta tappezzata di articoli su di me. Mi sono commossa». SOGNI DI UNA GIOVANE CALCIATRICE – «Sognavo di essere Roberto Baggio. Ma so che sarei diventata un Gattuso… Andavo a vedere le ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022)parla delle emozioni e del lavoro svolto per diventare il primo arbitro donna inA Maria Solesarà il primo arbitro donna a dirigere inA. E lei stessa ha parlato di questo traguardo raggiunto in una intervista a La Gazzetta dello Sport. GIUDIZI – «L’importante è che si giudichi la Maria Sole arbitro e non la Maria Sole arbitro donna: spero che tutte queste attenzioni ora positive rimangano anche quando sbaglierò. Il momento più emozionante è stato quando mamma Linda, appena ufficializzato il mio passaggio in Can A e B, mi ha accolto in casa con la porta tappezzata di articoli su di me. Mi sono commossa». SOGNI DI UNA GIOVANE CALCIATRICE – «Sognavo di essere Roberto Baggio. Ma so che sarei diventata un Gattuso… Andavo a vedere le ...

CalcioNews24 : #FerrieriCaputi parla del suo percorso per arrivare ad arbitrare in #SerieA - napolista : Ferrieri Caputi: «Mi urlavano “tr…”, “datti al pattinaggio…”, oggi non più. C’è da fare ancora molto…» Un arbitro… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Maria Sole Ferrieri Caputi: 'Giudicate l'arbitro, non la donna'. Quest'anno dirigerà in Serie A - take_to_news : Ferrieri Caputi, female first referee in Serie A: “I, Baggio, Protti, the insults” - take_to_news : Ferrieri Caputi, female first referee in Serie A: “I, Baggio, Protti, the insults” -