“Preghiera in gennaio” e “La poesia della vita” si presentano a Roma con Plinio Perilli, Paolo Carlucci e la partecipazione di Don Alberto Bindi (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma – Giovedì 28 luglio alle ore 18.30 verranno presentate, presso la Parrocchia di Ognissanti a Roma (fermata metro Re di Roma), due raccolte poetiche plasmate da un similare anelito cristiano: “Preghiera in gennaio” di Rosaria Di Donato edito da Macabor e “La poesia della vita” di Monica Baldini edito da Tau Editrice. A parlare dei due libri saranno Plinio Perilli, poeta e critico letterario, e Paolo Carlucci poeta e saggista con la preziosa partecipazione di Don Alberto Bindi, Opera Don Orione. L’occasione si pone ardua di richiamare appassionati di poesia, frequentatori fedeli della parrocchia ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 22 luglio 2022)– Giovedì 28 luglio alle ore 18.30 verranno presentate, presso la Parrocchia di Ognissanti a(fermata metro Re di), due raccolte poetiche plasmate da un similare anelito cristiano: “in” di Rosaria Di Donato edito da Macabor e “La” di Monica Baldini edito da Tau Editrice. A parlare dei due libri saranno, poeta e critico letterario, epoeta e saggista con la preziosadi Don, Opera Don Orione. L’occasione si pone ardua di richiamare appassionati di, frequentatori fedeliparrocchia ...

Lopinionista : “Preghiera in gennaio” e “La poesia della vita” si presentano a Roma con Plinio Perilli, Paolo Carlucci e la partec… - gipsy1966 : @chunhjming 'Quel gennaio, ho scosso tutti i tubi della preghiera, non per eccesso, solo per toccarti la punta dell… - iamnotthedrama : ho passato un periodo in un convitto e una volta ho chiuso una suora a chiave fuori a Gennaio in un terrazzo all’ul… - Melquiandess : RT @BlackMa42941320: Signori benpensanti, spero non vi dispiaccia se in cielo, in mezzo ai Santi, Dio fra le sue braccia soffocherà il sing… - v_mugnano : @settecoppeotto Preghiera in gennaio -