Milan: un centrocampista in partenza (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Milan è al lavoro per cedere in prestito il centrocampista Marco Brescianini, 22 anni: piace al Cosenza. Leggi su calciomercato (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilè al lavoro per cedere in prestito ilMarco Brescianini, 22 anni: piace al Cosenza.

MarcoBovicelli : #Milan, non solo #Tanganga: nell’incontro a Milano col Ds del #Tottenham Fabio #Paratici si è parlato anche di Mata… - sebmes : Qui è quando il poliziotto che sta perquisendo come un criminale un uomo di colore (e la sua collega tiene sotto ti… - RaiNews : Il centrocampista del Milan Timoué Bakayoko è stato costretto a scendere dalla sua auto nel centro di Milano per un… - themastermain : RT @86_longo: #Chukwuemeka, centrocampista classe 2003 dell’Aston Villa, piace molto al #Milan ( come raccontato per primi stamattina da @T… - TSTARANTO : Serie C/C: un centrocampista dal Milan per il Foggia -