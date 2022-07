Meteo, le previsioni in Campania di venerdì 22 luglio 2022 (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, venerdì 22 luglio 2022. Avellino – Bel tempo, sole e caldo per il venerdì irpino. Giornata dal sapore estivo, con un vento che soffierà da Ovest con intensità di 9 km/h, portando raffiche fino a 19 km/h. Le temperature si manterranno tra i 19°C della minima e i 34°C della massima. Benevento – Giornata estiva e con tutti gli ingredienti: cielo sereno, sole e caldo. Un venerdì sannita accompagnato da un vento da Ponente con intensità di 9 km/h. Possibili raffiche fino a 19 km/h. Le temperatura saranno “bollenti”: minima di 21 °C e massima di 37 °C. Caserta – venerdì soleggiato e caldo sul territorio casertano. Giornata con venti che saranno prevalentemente ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,22. Avellino – Bel tempo, sole e caldo per ilirpino. Giornata dal sapore estivo, con un vento che soffierà da Ovest con intensità di 9 km/h, portando raffiche fino a 19 km/h. Le temperature si manterranno tra i 19°C della minima e i 34°C della massima. Benevento – Giornata estiva e con tutti gli ingredienti: cielo sereno, sole e caldo. Unsannita accompagnato da un vento da Ponente con intensità di 9 km/h. Possibili raffiche fino a 19 km/h. Le temperatura saranno “bollenti”: minima di 21 °C e massima di 37 °C. Caserta –soleggiato e caldo sul territorio casertano. Giornata con venti che saranno prevalentemente ...

