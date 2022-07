Maserati Project24 - Il Tridente scende in pista

(Di venerdì 22 luglio 2022)Project 24. questo il nome della nuova sportiva dache ilprodurrà in tiratura limitata per soli 62 facoltosi appassionati. Derivata dalla MC20, questa due porte a motore centrale è pensata per regalare il massimo delle prestazioni e del piacere di guida: dietro l'abitacolo è montato il V6 biturbo Nettuno della nuova supercar modenese, potenziato fino a 740 CV e abbinato alla trazione posteriore. Questo, unito a un peso a secco di soli 1.250 kg, consentirà alla nuova sportiva italiana una grande efficacia tra i cordoli e di staccare tempi notevoli sulle piste di tutto il mondo. Senza regole. Guardandola non diresti che è parente della MC20. Perché esteticamente - pardon, aerodinamicamente - è lontana anni luce dalla pulizia stilistica della stradale. Disegnata dal Centro stile, la ...

, brand del gruppo Stellantis, presenta, un progetto per un numero limitato di auto supersportive di soli 62 esemplari. La nuova vettura, non omologata per uso stradale ma preparata ...(2022) 3- Specifiche e caratteristiche tecniche Veicolo Auto biposto non omologata per uso stradale DesignCentro Stile Larghezza/Altezza (mm) 2020* x ...