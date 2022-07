LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: squadre azzurre avanti tutta. Fiorettiste in semifinale! (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:02 Ottavi di fioretto maschile che inizieranno alle 11.30. L’Italia sfiderà il Brasile per accedere ai quarti che si terranno domani contro una tra Corea del Sud e Polonia. 10:59 Tra poco più di venti minuti toccherà agli azzurri della spada nei quarti di finale contro l’Ucraina. 10:56 Ricapitoliamo cosa è successo in questo avvio di giornata. Le azzurre della sciabola hanno sconfitto la Grecia passando ai quarti di finale che si terranno domani. Sfideranno l’Ungheria. La squadra di fioretto femminile non ha avuto problemi ai quarti contro la Polonia. Alle 12.30 semifinale contro il Giappone. Qualche leggero grattacapo per i fiorettisti, che tuttavia hanno battuto l’Uzbekistan guadagnandosi gli ottavi contro il Brasile. 10:54 ITALIA DEL FIORETTO MASCHILE AGLI OTTAVI! Marini ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:02 Ottavi di fioretto maschile che inizieranno alle 11.30. L’Italia sfiderà il Brasile per accedere ai quarti che si terranno domani contro una tra Corea del Sud e Polonia. 10:59 Tra poco più di venti minuti toccherà agli azzurri della spada nei quarti di finale contro l’Ucraina. 10:56 Ricapitoliamo cosa è successo in questo avvio di giornata. Ledella sciabola hanno sconfitto la Grecia passando ai quarti di finale che si terranno domani. Sfideranno l’Ungheria. La squadra di fioretto femminile non ha avuto problemi ai quarti contro la Polonia. Alle 12.30 semifinale contro il Giappone. Qualche leggero grattacapo per i fiorettisti, chevia hanno battuto l’Uzbekistan guadagnandosi gli ottavi contro il Brasile. 10:54 ITALIA DEL FIORETTO MASCHILE AGLI OTTAVI! Marini ...

