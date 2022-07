I ris cercano l' ivoriano scomparso dal cantiere nel Ragusano

Leggi su agi

(Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - L'ultima volta è stato visto dagli amici il 2 luglio e da allora ad Acate (Ragusa) di Daouda Diane, 37ennemediatore culturale, non si hanno notizie. Loanche i carabinieri del Ris che hanno fatto un sopralluogo nello stabilimento della Sgv Calvestruzzi, dove Daouda si era recato. Forse nel giorno della scomparsa aveva inviato un video al fratello dove raccontava la fatica del lavoro e le condizioni difficili. Acate conta circa 10 mila abitanti, molti stranieri, famiglie integrate in una comunità multietnica ma ci sono anche molti "invisibili" che vivono ai margini del piccolo paese e che lavorano spesso in nero e in condizioni degradanti e disumane nella cosiddetta 'fascia trasformata'. Da un lato del paese il castello, dall'altro l'ex convento in cui il Ciss (cooperazione internazionale sud sud) ha inaugurato grazie ai ...