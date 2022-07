Formula Uno, a Le Castellet la Ferrari domina anche le seconde libere (Di venerdì 22 luglio 2022) La Ferrari domina le libere del venerdì, prima delle qualifiche ufficiali del Gran Premio di Le Castellet e prima della gara che si svolgerà domenica in Francia. Se nel primo pomeriggio è stato Charles Leclerc a staccare la prima posizione (leggi qui), mettendo dietro il campione del mondo Max Verstappen, la sessione cominciata alle 17 oggi delle seconde libere è stata dominata da Carlos Sainz. Tutto il pomeriggio in pista sotto il segno della Ferrari allora e Verstappen stavolta terzo. Dietro a Sainz lo stesso Leclerc. (foto@ScuderiaFerrari-Twitter) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 22 luglio 2022) Laledel venerdì, prima delle qualifiche ufficiali del Gran Premio di Lee prima della gara che si svolgerà domenica in Francia. Se nel primo pomeriggio è stato Charles Leclerc a staccare la prima posizione (leggi qui), mettendo dietro il campione del mondo Max Verstappen, la sessione cominciata alle 17 oggi delleè statata da Carlos Sainz. Tutto il pomeriggio in pista sotto il segno dellaallora e Verstappen stavolta terzo. Dietro a Sainz lo stesso Leclerc. (foto@Scuderia-Twitter) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre ...

