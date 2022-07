Dopo Draghi, alla sinistra serve un’agenda laburista. L’appello di Scotto (Di venerdì 22 luglio 2022) Dobbiamo presentarci con un’agenda laburista chiara e netta, non con un generico appello alla continuità con Draghi senza Draghi. Lo dice a Formiche.net il fondatore di Art. 1 Arturo Scotto che lancia un appello: “La destra come dice Bersani è già nel corridoio. Provare a spingerla fuori è un dovere. E noi vogliamo provarci”. Perché è stato fatto lo scacco matto a Draghi? La caduta del governo è stata un errore clamoroso. Il M5S ha aperto un contenzioso sul dl aiuti, accelerando la crisi, e la destra ne ha approfittato per provocare le elezioni anticipate. La classica eterogenesi dei fini. Portare il paese alle elezioni anticipate alla vigilia di scadenze importanti, dal Pnrr alla legge di bilancio, è stato un atto di oggettiva ... Leggi su formiche (Di venerdì 22 luglio 2022) Dobbiamo presentarci conchiara e netta, non con un generico appellocontinuità consenza. Lo dice a Formiche.net il fondatore di Art. 1 Arturoche lancia un appello: “La destra come dice Bersani è già nel corridoio. Provare a spingerla fuori è un dovere. E noi vogliamo provarci”. Perché è stato fatto lo scacco matto a? La caduta del governo è stata un errore clamoroso. Il M5S ha aperto un contenzioso sul dl aiuti, accelerando la crisi, e la destra ne ha approfittato per provocare le elezioni anticipate. La classica eterogenesi dei fini. Portare il paese alle elezioni anticipatevigilia di scadenze importanti, dal Pnrrlegge di bilancio, è stato un atto di oggettiva ...

