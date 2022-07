“Chi si crede di essere”. Manuel Bortuzzo, brutta polemica dopo il suo gesto: “Hai sbagliato” (Di venerdì 22 luglio 2022) dopo la bufera mediatica generatasi attorno alla, discussa, rottura con Lulù Selassié, che Manuel Bortuzzo non conosceva prima della memorabile avventura nel lunghissimo GF Vip 6 di Alfonso Signorini e che sembra abbia ‘scaricato’ con un messaggio, il nuotatore è al centro di una nuova polemica. Tutto è accaduto al live di Ultimo. Se ne sta già parlando da diverse ore, ma adesso la faccenda si è incendiata per via di un’altra nuova ‘nemica’. È il suo artista preferito in assoluto, la sue canzoni gli ricordano di non perdere mai la forza, il coraggio. Manuel Bortuzzo si è goduto il concerto di Ultimo proprio sotto il palco. Cosa che, per le varie regole di sicurezza, chi è in sedia a rotelle normalmente non riesce a fare. Questione aperta da un’utente disabile e così lui l’ha ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 22 luglio 2022)la bufera mediatica generatasi attorno alla, discussa, rottura con Lulù Selassié, chenon conosceva prima della memorabile avventura nel lunghissimo GF Vip 6 di Alfonso Signorini e che sembra abbia ‘scaricato’ con un messaggio, il nuotatore è al centro di una nuova. Tutto è accaduto al live di Ultimo. Se ne sta già parlando da diverse ore, ma adesso la faccenda si è incendiata per via di un’altra nuova ‘nemica’. È il suo artista preferito in assoluto, la sue canzoni gli ricordano di non perdere mai la forza, il coraggio.si è goduto il concerto di Ultimo proprio sotto il palco. Cosa che, per le varie regole di sicurezza, chi è in sedia a rotelle normalmente non riesce a fare. Questione aperta da un’utente disabile e così lui l’ha ...

