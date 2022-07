Cesc Fabregas al Como: tutto fatto. Lo spagnolo in città nei primi di agosto (Di venerdì 22 luglio 2022) Limati gli ultimi dettagli, l’avventura italiana di Cesc Fabregas può iniziare. Il Como aspetta l’arrivo del campione del mondo spagnolo. Stando a quanto riportato da SkySport l’ex centrocampista di Arsenal, Barcellona, Chelsea e Monaco è atteso in città nei primi giorni d’agosto per il via alla sua nuova avventura. Nell’ultima stagione, con la maglia del Monaco, il classe 1987 è sceso in campo solamente in sei occasioni, inclusa un’apparizione con la squadra B francese. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 luglio 2022) Limati gli ultimi dettagli, l’avventura italiana dipuò iniziare. Ilaspetta l’arrivo del campione del mondo. Stando a quanto riportato da SkySport l’ex centrocampista di Arsenal, Barcellona, Chelsea e Monaco è atteso inneigiorni d’per il via alla sua nuova avventura. Nell’ultima stagione, con la maglia del Monaco, il classe 1987 è sceso in campo solamente in sei occasioni, inclusa un’apparizione con la squadra B francese. SportFace.

